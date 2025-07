È morto dopo un ricovero di cinque giorni al Brotzu, per le conseguenze di una caduta dal suo scooter, ma Luca Piredda, 57 anni originario del Cep e da tempo residente a Pirri, vivrà ancora: aveva sempre espresso la volontà di donare gli organi e così è stato. Il suo fegato e i reni, prelevati tra martedì e ieri, permetteranno ad altre persone di avere una vita migliore grazie alla grande generosità di un uomo che ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia, negli amici e nei colleghi di lavoro.

Lo schianto

Piredda avrebbe perso il controllo del suo scooter, cadendo e riportando dei traumi e delle lesioni che inizialmente sono state probabilmente sottovalutate poiché non sarebbe andato in ospedale. Soltanto in un secondo momento, avendo dei dolori e del malessere, ha raggiunto il Brotzu. La sua situazione è purtroppo precipitata e le condizioni si sono aggravate rapidamente. Per cinque giorni ha lottato per restare in vita ma purtroppo martedì sera i medici hanno dovuto constatare la morte celebrare. Devastata dal dolore, la moglie ha confermato la scelta di Luca Piredda di donare i suoi organi.

