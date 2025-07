Una «verifica tecnica a scopo precauzionale». Questa la causa del ritardo del volo Aeroitalia che sarebbe dovuto decollare questa mattina alle 7,30 da Cagliari verso Fiumicino.

I passeggeri erano già a bordo, quando dalla cabina di pilotaggio è stata comunicata la necessità di dover liberare l’aeromobile. Tutti sono stati fatti scendere e messi davanti a due opzioni: attendere l’ultimazione dei controlli e risalire sullo stesso aereo oppure essere riprotetti su quello successivo.

Coloro che hanno scelto di aspettare, spiega una nota della compagnia, «sono regolarmente ripartiti con lo stesso aeromobile, reso operativo dopo pochi minuti. Il prolungamento delle operazioni si è verificato a causa della necessità di sbarcare e reimbarcare i bagagli». L’atteso decollo è arrivato alle 9,50. Intanto i passeggeri hanno ricevuto assistenza dal personale della Sogaerdyn.

In serata altri disagi a Elmas, ma non sui voli in continuità. I passeggeri sono stati imbarcati – uno dei voli interessati era il Cagliari-Ciampino di Ryanair – ma le attese in pista hanno superato la mezz’ora a causa di una «congestione internazionale di slot», spiegano dalla Sogaer. Insomma: d’estate si vola tanto e basta un granello per mandare in affanno il sistema.

