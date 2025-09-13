La concessione per il posizionamento di una pedana per tavoli e sedie all’esterno, suoi parcheggi di via Santa Maria Chiara, a Pirri, era stata rilasciata a luglio. Ma ora è stata ritirata.

Il Comune ha revocato l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico nei confronti della società Arabesque, che gestisce il bar-gastronomia Pulcinella, al civico 150 (accanto allo storico Mondo Bar).

La decisione è stata assunta dagli uffici delle Attività produttive a seguito della verifica sulla regolarità dei versamenti da parte del titolare. E sarebbero emersi “debiti pregressi”.

Nel provvedimento si legge che «non è possibile mantenere una concessione di suolo pubblico se sussistono situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Cagliari riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva».

La società ha provato a contestare la decisione, ma le argomentazioni non sono state accolte. E arriva anche la diffida: la strada deve essere liberata.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata