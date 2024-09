A due giorni dal crollo di una finestra a Sa Duchessa, che ha ferito un custode in maniera non grave, Cgil Cisl e Uil confederali di Cagliari mostrano la loro preoccupazione per l'incidente, assieme alle categorie Filcams, Fisascat e Uiltucs. «Fatti come questo che, purtroppo, non sono nemmeno sporadici, rendono evidente che esiste e va affrontato un serio problema di sicurezza nell’ateneo cagliaritano», la dichiarazione dei segretari Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Nella Milazzo, Monica Porcedda e Andrea Lai.

Le tre sigle richiedono un incontro urgente alla Direzione universitaria, per poter avere «chiarimenti su quanto accaduto e, soprattutto, per rivendicare interventi che restituiscano sia alle lavoratrici e ai lavoratori sia alle studentesse e agli studenti la certezza di muoversi in ambienti sicuri».

L'episodio è successo martedì sera in un'aula di Studi umanistici nella facoltà di Lettere e Magistero, con il custode che ha chiuso un vasistas che si trovava sopra le ante ma gli è caduto addosso. Due anni fa, ricorda il sindacato, era avvenuto del tetto dello stesso polo: «Sollecitiamo l’Ateneo», aggiungono i segretari di Cgil Cisl e Uil Simona Fanzecco, Mimmo Contu e Andrea Lai, «ad attivare i necessari strumenti di controllo e verifica delle condizioni degli stabili».

Confederali e categorie auspicano una pronta ripresa dell’operaio ferito e assicurano di continuare ad agire per tutelare lavoratori e lavoratrici del settore, in modo che possano operare in condizioni di sicurezza e qualità.

(Unioneonline / r. sp.)

© Riproduzione riservata