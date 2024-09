Trauma cranico, tre costole rotte e un'escoriazione alla spalla: secondo quanto riportato dall’associazione studentesca Unicaralis sono le conseguenze patita da un operaio, colpito da una finestra che ieri sera si è staccata da una delle aule principali della facoltà di studi Umanistici di Cagliari.

«La gravità dell’accaduto non può essere ignorata», attaccano dall’associazione studentesca, «mettere a rischio l’incolumità di chi lavora e studia nell’Ateneo è inaccettabile. Il silenzio scelto dall’amministrazione solleva domande sull’impegno nel garantire sicurezza e trasparenza».

Alla memoria torna un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche: il crollo dell’Aula Vardabasso. «A due anni di distanza è ancor di più doveroso mettere in sicurezza gli edifici e le aule dell’Ateneo. Alla luce di ciò chiediamo quindi chiarezza in merito a quanto accaduto, disponibili come sempre al confronto».

