L'ultima riunione di questa mattina in Prefettura con prefetto, sindaco di Cagliari, polizia locale e Questura, fissa un punto fermo: le prenotazioni per ottenere il pass gratuito per partecipare al concerto di Capodanno con Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari vanno avanti. Perché, per il momento, non è stata raggiunta la capienza massima.

Superata la difficoltà del primo giorno, quando il sito delle prenotazioni è andato in crash, da giorni tutto fila liscio. Fino a oggi i pass richiesti sono circa 16mila ma la disponibilità, come noto, è di almeno 29mila (sulla scia dell'esperienza del concerto di Vasco Rossi di giugno di quattro anni fa). C'è tempo, quindi per chi intende partecipare. E chiunque otterrà il pass (nominativo e non cedibile) avrà la garanzia di entrare e partecipare alla notte più lunga dell'anno di Cagliari con il cantante italiano più importante del 2023, vincitore del festival di Sanremo e rappresentante per l'Italia agli Eurovision.

La viabilità. L'incontro di oggi serviva per blindare anche gli ultimi dettagli tecnici legati alla sicurezza (gli ingressi separati, l'orario dell'apertura dei cancelli, i divieti di portare fuochi di artificio, il piano della safety) e alla viabilità. Nelle prossime ore sarà comunicato in via ufficiale il piano del traffico che dovrebbe ricalcare, in buona parte, lo schema adottato in occasione del concerto di Vasco Rossi. Tradotto: l'asse mediano subirà una riduzione di carreggiata all'altezza di via Pessagno, chi lo percorrerà in direzione stadio dovrà obbligatoriamente svoltare a destra per il Poetto (prima dell'Esperia, per intendersi); confermata la chiusura di viale Ferrara, dallo stadio in poi, e pure di viale Diaz, nel tratto tra l'Amsicora e piazza dei Centomila.

