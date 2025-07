È una settantacinquenne di Assemini la donna trovata morta venerdì scorso al Poetto. Un conoscente, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei – viveva da sola – si è recato in questura a Cagliari e poi al Brotzu per il riconoscimento. La Guardia Costiera, che ha gestito gli accertamenti dopo il ritrovamento del corpo senza vita nel tratto vicino alla Sesta fermata, ha così comunicato la notizia del riconoscimento alla Procura.

Erano stati dei turisti tedeschi, venerdì prima delle 8, a notare un corpo in mare. Secondo gli accertamenti sarebbe morta annegata, forse a seguito di un malore durante una passeggiata in riva al mare. Sono poi iniziate le operazioni di identificazione della donna, di un'età di circa 70 anni, alta 1.60, di corporatura magra e con i capelli piuttosto corti che indossava una maglietta di colore grigio e un paio di pantaloni corti sportivi di colore blu scuro.

Ieri sera un conoscente ha parlato con la Polizia e poi ha effettuato il riconoscimento.

© Riproduzione riservata