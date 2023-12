Non erano aperte le procedure di registrazione per i pass del concerto di Capodanno di Marco Mengoni alla Fiera Cagliari il sito del Box office, unico canale accreditato dal Comune, era già in crash.

Il via libera era previsto per le 16 di oggi. E quando erano le 15,51 il portale mostra una scritta inequivocabile: “La pagina non funziona”. Stessa situazione dopo il via libera.

La causa potrebbero essere i troppi accessi da parte di coloro che vogliono accaparrarsi un ticket (fino a un massimo di quattro) per il live della Fiera nella notte di San Silvestro. In teoria, si attendono almeno 20 mila spettatori. E tanti, alla luce delle dichiarazioni dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau («Nessun possessore di pass resterà fuori») si sono piazzati davanti a pc e smartphone, per avere la certezza di ottenere il titolo di ingresso. Ma inutilmente.

Nessuno, forse, ha ipotizzato il rafforzamento dei server in vista del prevedibile enorme afflusso di utenti.

