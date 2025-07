Pierpaolo Marullo è il nuovo comandante della Polizia locale di Cagliari. Nato il 1° maggio («Ho imparato subito, appena arrivato a Cagliari, che qui questa data è importantissima»), tre lauree e un master, una lunghissima esperienza iniziata nel 1988 come agente di Polizia municipale, poi tutti i gradini della carriera sino al primo Comando nel 2006 a Olbia e una serie di incarichi successivi, sempre da comandante, in diversi Comuni e Unioni di Comuni in Emilia-Romagna.

«Dal punto di vista professionale per me è un incarico altamente prestigioso, Cagliari è una città metropolitana e sono molto onorato», dice Marullo a una settimana dall'entrata in servizio. Molto positivo il primo impatto: «Una città bella, accogliente, viva: ho visto tanto fermento, tante attività, tanto turismo. Cagliari è meravigliosa, il mare è una delle mie grandi passioni e questo serve anche dal punto di vista personale».

Buono anche l'approccio con il Corpo della Polizia locale: «Ho trovato un Comando strutturato, in cui si nota la presenza di alte professionalità», sottolinea. «Naturalmente si può sempre migliorare, con le esperienze che, se condivise, possono portare a ulteriori risultati».

«Dalla comunità mi aspetto collaborazione: la polizia sono i cittadini, i cittadini sono la polizia», il messaggio di Marullo. «Da soli noi non possiamo fare tanto, i cittadini anche: insieme invece si ha una grandissima potenzialità e si può essere utili gli uni agli altri».

Tra le prime idee, su cui ragionare con l'amministrazione e il Corpo prima di tutto, lo studio di nuovi modi di comunicazione con la cittadinanza: segnalazioni, avvisi, aggiornamenti sulla situazione della viabilità in città. Modalità già sperimentate nelle precedenti esperienze.

