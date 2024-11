Un boato ha accolto l’ingresso di due leggende viventi del calcio al Teatro Lirico di Cagliari: Claudio Ranieri e Gigi Buffon hanno fatto la loro comparsa in sala, travolti dagli applausi del pubblico. “Sa festa” per gli 80 anni di Gigi Riva è in corso, e l’arrivo di Ranieri e Buffon ha aggiunto un tocco di sorpresa e di commozione a una serata già carica di emozioni.

Con passo deciso, Ranieri ha attraversato la platea, abbracciando i suoi ex giocatori e scambiando sorrisi con mister Nicola. Buffon, il campione del mondo del 2006, lo ha seguito, pronto a farsi immortalare con i tifosi di tutte le età. Tra strette di mano, selfie e sguardi di ammirazione, i due campioni hanno portato un’atmosfera elettrica nel teatro, dove l’immagine di “Rombo di Tuono”, simbolo intramontabile del calcio italiano, domina il palco.

Intanto, le luci si abbassano e il teatro si trasforma in un unico grande abbraccio per Riva. Piero Marras, al pianoforte, dà il via alle danze intonando “Quando Gigi Riva tornerà,” mentre lo sfondo proietta il volto di quell’indimenticabile numero undici, che ancora una volta riesce a riunire attorno a sé tifosi, amici e colleghi.

