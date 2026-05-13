«Problema tecnico». Non vengono rivelati altri dettagli sulle cause del rientro del volo Aeroitalia che sarebbe dovuto atterrare a Linate dopo essere partito dall’aeroporto di Elmas alle 15,20: pochi minuto dopo il decollo il pilota ha invertito la rotta ed è rientrato al Mario Mameli.

Dalla compagnia fanno sapere che tutti i passeggeri sono stati riprotetti su un altro aeromobile che era disponibile a Cagliari e potranno quindi raggiungere Milano, anche se in ritardo rispetto all’orario previsto: le 16,40.

Ora il velivolo sul quale è stato registrato il «problema tecnico» è parcheggiato in pista.

Una giornata complessa sul fronte dei trasporti, quindi, per chi deve spostarsi dalla Sardegna: questa mattina è stato cancellato senza preavviso il collegamento Alghero-Linate delle 8,35 di Ita Airways. Anche in quel caso si è parlato di «problema tecnico». Ma non si era arrivati nemmeno al decollo: per i viaggiatori solo una riprotezione a tarda sera.

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