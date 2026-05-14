Incidente stradale questa mattina a Cagliari, in via della Pineta. Verso le 8, all’angolo con via Dexart, si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 60enne, che ha riportato un trauma al bacino e al polso. È stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu, in codice giallo.

Numerosi i disagi per la viabilità, con il traffico in via della Pineta e nelle strade limitrofe che ha subito forti rallentamenti.

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