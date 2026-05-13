Un pomeriggio alla scoperta dei sotterranei di Cagliari, luoghi sicuri per tanti in tempi drammatici: questo giovedì il programma di Kar El - La Città di Dio proseguirà con il nuovo appuntamento "L'Urlo della Sirena", ancora una volta sotto l'organizzazione di Casa di Suoni e Racconti e BlessedScape. Ma a collaborare stavolta è anche Trip Sardinia, che aprirà l’incontro con il tour culturale di "A Bellu A Bellu - Sulle Tracce dei Rifugi di Cagliari", dalle 16:30.

Con ritrovo in piazza dell'Indipendenza (nota anche piazzetta Mercede Mendula) nel quartiere Castello, l'escursione urbana avrà una durata di circa due ore e sarà a cura della guida Claudia Caredda e dello storico Maurizio Pretta Carboni, terminando con una visita al rifugio del San Giovanni di Dio offerta dall'associazione Mariposa. Mentre l'indomani il tour sarà interamente replicato alla stessa ora, in versione accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie al contributo di Rp Sardegna Odv, terminando invece al rifugio di Santa Restituta.

Ed è proprio nei locali della chiesa e della sua cripta, in via sant'Efisio 14, che continueranno gli incontri di mercoledì: alle 18:30 infatti spazio a storytelling e divulgazione con "1946-2026 - 80 anni di storia cagliaritana nella Repubblica Italiana", che vedrà alternarsi gli ospiti Luisa Sassu, Enrico Trogu, Giancarlo Luzzu, Sergio Orani, Oscar Piano, Luisa Calaresu e lo stesso Pretta. A seguire, il concerto narrativo che ha dato il titolo all'evento, in una nuova produzione targata Casa di Suoni e Racconti: "L'Urlo della Sirena" vedrà in scena le voci e i giocattoli sonori di Marco Secchi, William Lenti ed Elisa Zedda, accompagnati alla chitarra e al sintetizzatore da Andrea Congia.

© Riproduzione riservata