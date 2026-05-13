È allarme per le cimici dei letti nel reparto di Geriatria del Santissima Trinità di Cagliari.

A riportare le segnalazioni del lavoratori e denunciare pubblicamente la difficile condizione nel padiglione dell’ospedale di Is Mirrionis è il segretario provinciale della Fials Paolo Cugliara, al quale sono state inviate foto dall’interno delle stanze di degenza.

Paolo Cugliara

«I materassi della Geriatria sono letteralmente pieni di queste cimici», racconta il sindacalista. Dal reparto, stando a quanto riferito, sarebbe partita la segnalazione ai vertici della Asl. «Ma niente si muove: ci viene riportato», prosegue il sindacalista, «che infermieri e oss portano i segni delle punture di questi insetti».

Tutto questo, accusa ancora Cugliara, «mentre la dirigenza della Asl è preoccupata per l’attivazione delle case e ospedali di comunità, con ulteriore creazione di disservizi e disorganizzazione nelle strutture territoriali».

Cugliara è lapidario: «Siamo nel caos totale».

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