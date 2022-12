Sono decine le auto che, nella notte, sono state rimosse dal largo Carlo Felice, una delle zone interessate dall’ordinanza del Comune in occasione di CagliariRespira, la maratona che si svolge oggi.

Nel provvedimento era indicato il divieto di sosta a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di oggi per diverse strade: oltre al largo Carlo Felice (su entrambi i lati e parcheggi centrali) anche viale Diaz; piazza Marco Polo (solo mezza luna); via degli Sport; via Pirastu (da via Campidano a viale Diaz nella medesima direzione di marcia); via Roma portici (da piazza Amendola a via Sassari); corso Vittorio Emanuele II (da via Caprera a viale Trento); piazza Annunziata; piazza Yenne dal civico 38 al civico 43; viale Trento (in entrambi i sensi di marcia); viale S. Avendrace (in entrambi i sensi di marcia da Viale Trento a Via Flumendosa); viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia dalla via Pola a viale S. Avendrace); via Renzo Frau; viale Trieste corsia destra da via Pola a via Roma prolungamento nella medesima direzione di marcia); via Roma (prolungamento da viale Trieste a via Maddalena); via Roma (in entrambi i sensi di marcia da via Maddalena a via Sassari); via Caboto (nel tratto compreso tra il Molo S. Elmo e il viale Diaz, lato Fiera).

I cittadini più “distratti” hanno disatteso l’ordinanza e lasciato la macchina parcheggiata, nonostante l’ampia presenza di cartelli informativi e la Polizia municipale ha provveduto a portare via le auto.

C’è la maratona di Cagliari respira, domani 4 dicembre a Cagliari: arriva l’ordinanza del Comune che regolamenta la viabilità per consentire il passaggio in sicurezza degli atleti.

A partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domenica è istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade:

