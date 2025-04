Mattinata di passione per centinaia di automobilisti diretti a Cagliari: parte della statale 130 verso il capoluogo è andata letteralmente in tilt a causa dei lavori di manutenzione avviati dall’Anas all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Elmas.

L’intervento, necessario per l’installazione di un nuovo guard rail, ha comportato il restringimento della carreggiata, provocando lunghissime code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta.

Rallentamenti 130 direzione Cagliari

Il traffico ha cominciato ad accumularsi fin dalle prime ore del mattino, coinvolgendo pendolari, famiglie e lavoratori. In molti, per evitare l’ingorgo, hanno cercato vie alternative scegliendo la statale 131, per poi svoltare dall’incrocio per Elmas verso Sestu. Una mossa che ha però congestionato anche l’accesso alla città da viale Monastir e dall’ex 131, moltiplicando così i disagi. Anche ora la circolazione è rallentata e ovviamente non si escludono ulteriori ripercussioni sul traffico fino alla fine dell’intervento.

© Riproduzione riservata