È stato trovato, purtroppo senza vita, il corpo di Roberto Taccori, il 47enne scomparso ieri mattina dalla sua abitazione di Quartu.

Il corpo è stato individuato a Calamosca ai piedi della scogliera dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago -144 del reparto volo Sardegna decollato da Alghero e che stava sorvolando

l'area di ricerca.

Si è ancora in attesa dell'autorizzazione del magistrato di turno per procedere alle operazioni di recupero della salma. Presenti sul posto anche il medico legale e la Guardia Costiera.

Le operazioni di ricerca, soccorso e coordinamento si sono svolte in costante contatto con la Prefettura di Cagliari.

LA RICOSTRUZIONE – Taccori aveva lasciato la sua abitazione di Quartu nella mattinata di ieri attorno alle 9, senza dire dove si stava recando, e l’allarme era scattato quando, allora di pranzo, la compagna Daniela Graziu non l'aveva visto tornare.

"Mi sono poi accorta" raccontava Graziu, "che non ha portato con sé niente. Né documenti né soldi e nemmeno le carte di credito".

A casa Taccori aveva lasciato anche i telefonini e soprattutto le medicine che deve prendere ogni giorno. Il 47enne aveva problemi di cuore e ad aprile del 2021 aveva avuto un infarto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata