Si trovava tra gli scogli, a una quindicina di metri dal punto in cui mercoledì era stata recuperata, senza vita, Manola Mascia, la 28enne di Cagliari residente a San Michele: il corpo - quasi certamente è quello di Paolo Durzu, il 33enne di Quartu, fidanzato della giovane, disperso da martedì - era solo in parte in acqua a Cala Fighera.

È stato notato dalle squadre impegnate nelle ricerche formate dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco: sono in corso le operazioni di recupero, complicate per la forza del vento e per il mare molto mosso, che avverranno da terra con gli specialisti dei vigili del fuoco.

Sul posto il medico legale Roberto Demontis e il contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Cagliari, oltre agli investigatori della Squadra Mobile che si stanno occupando delle indagini.

Disperati i genitori di Paolo Durzu, scoppiati in lacrime. Stella si è avvicinato per consolarli. Solo dopo il recupero del corpo potrà avvenire il riconoscimento ufficiale.

Intanto oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Manola Mascia. Successivamente verrà disposta anche quella sul secondo corpo. Cosa sia accaduto tra martedì notte e mercoledì mattina sarà molto complicato, anche se l’ipotesi del tragico incidente potrebbe essere una delle piste più probabili.

© Riproduzione riservata