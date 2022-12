Erano i favoriti della vigilia e non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria.

Ahmed Ouhda e Claudia Pinna hanno vinto stamattina la quattordicesima edizione della Pan “CagliariRespira”, in una giornata soleggiata con oltre duemila partecipanti di cui quasi mille solo per la mezza maratona.

Ouhda, portacolori della Casone Noceto, ha concluso la sua fatica in 1h06’12’’ mentre Claudia Pinna ha coperto i 21 km in 1h18’54’’. Per entrambi la soddisfazione di avere messo il proprio sigillo su una delle mezze maratone più importanti del calendario nonché un test significativo in vista del 2023.

«È stata una bellissima gara», le parole di Ouhda, «sono contento di come l’ho gestita, peccato giusto per il vento contrario nel finale. Questa stagione è stata complessa, ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ha tenuto fermo per tanti mesi. L’obiettivo per il 2023 è passare al professionismo e migliorare ancora».

Tanta soddisfazione anche per Claudia Pinna, veterana del Cus Cagliari, che ha conquistato per la settima volta la manifestazione. «Ci tenevo a vincere, volevo fare una bella gara», le sue parole, «vincere a Cagliari è splendido, abbiamo corso in una città meravigliosa. Per il 2023 non mi pongo obiettivi specifici, spero solo di dare continuità continuando a mettermi in gioco e a divertirmi».

L’INTERVISTA A OUALID ABDELKADER:

LE FOTO:

CagliariRespira: il momento della partenza della maratona I partecipanti erano tantissimi Ahmed Ouhda Said Boudalia e Oualid Abdelkader Oualid Abdelkadeer Claudia Pinna

