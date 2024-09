Il Comune di Cagliari ha avviato l'abbattimento di un altro albero in viale Merello, dopo il crollo di un ficus centenario avvenuto questo pomeriggio. L'intervento si è reso necessario in via d'urgenza, a seguito di immediate verifiche svolte dal Servizio del Verde pubblico sugli esemplari vicini a quello caduto.

L'albero, ricadente nella "classe D" di propensione al cedimento con "gravità estrema", presentava forti rischi derivanti dall'ormai compromessa stabilità e c'era il pericolo che potesse a sua volta crollare.

Il Servizio del Verde ha disposto, in aggiunta, che dalla prossima settimana i tecnici dell’impresa appaltatrice provvedano all’aggiornamento delle analisi di stabilità delle alberature cittadine, partendo proprio da viale Merello.

Per quanto riguarda l'esemplare di ficus recusa, rimosso nel pomeriggio dopo essere crollato danneggiando una macchina parcheggiata, il Comune fa sapere come fosse stato regolarmente controllato secondo la periodicità richiesta, nell’ambito delle verifiche costantemente effettuate su tutto il patrimonio verde cittadino.

