Un grosso ficus è caduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada in viale Merello, a Cagliari: il grosso tronco ha schiacciato una Yaris posteggiata sul lato sinistro della carreggiata e ulteriori danni sono stati attenuati dal fatto che la chioma è stata rallentata dai cavi del filobus.

Fino alla definitiva rimozione è impossibile il transito per i veicoli: il traffico è stato deviato e anche i bus del Ctm sono stati dirottati su altri percorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza, e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico.

Negli ultimi tempi sono stati numerosi gli interventi degli operai del verde pubblico comunale per potare e estirpare alberi che apparivano malati. Questo, pare, è sfuggito al controllo.

