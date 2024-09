I residenti hanno sentito un boato. E hanno temuto il peggio. Lo scenario peggiore per fortuna non si è verificato, ma quello che è successo impone una riflessione. Un grosso albero, un ficus centenario, è caduto sulla strada oggi pomeriggio in viale Merello a Cagliari.

L'incidente ripropone l'emergenza degli alberi nella via del quartiere Stampace, con radici ormai molto fragili che non reggono il peso degli alberi centenari. E c’è anche il problema del marciapiede sconnesso che crea molti disagi ai pedoni. Un’altra preoccupazione per chi attraversa viale Merello.

A seguito del crollo, il Servizio del Verde pubblico ha avviato delle verifiche che hanno portato ad avviare l’abbattimento di un altro albero, identificato come “a rischio”.

