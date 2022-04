Via libera definitivo alla Festa di Sant’Efisio come la si conosceva prima della pandemia di coronavirus, che ha costretto a due anni di celebrazioni annullate o comunque in forma ridotta.

Il ritorno di fedeli e turisti a Cagliari è stato ratificato ufficialmente dal Comitato per l’ordine pubblico e sicurezza.

Il Comune – che ha già diramato l’elenco delle modifiche alla viabilità cittadina per consentire l’organizzazione e lo svolgimento della festa – presenterà domani in conferenza stampa le iniziative previste per la 366esima edizione.

Al "battesimo" saranno presenti tra gli altri il sindaco Paolo Truzzu, l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, l'Alter Nos Viviana Lantini e l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.

Ci saranno anche i sindaci degli altri Comuni toccati dal pellegrinaggio del santo, ovvero Pula, Sarroch, Villa San Pietro e Capoterra.

La luce verde del Comitato per la sicurezza arriva dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, del sindaco Truzzu, che aveva anticipato, su Facebook: “Dopo due anni il popolo potrà riabbracciare Sant’Efisio. Lo abbiamo atteso, rinnovando privatamente e in silenzio la promessa della città”. Aggiungendo: “Il 1 maggio potremo riservargli il nostro omaggio, sciogliere il voto e ammirare insieme ancora una volta quello straordinario caleidoscopio di colori, profumi e tradizioni".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata