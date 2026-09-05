Maltrattava i familiari per ottenere i soldi necessari a pagare i debiti contratti per il gioco d’azzardo e l’acquisto di droga.

Succede a Cagliari. La vittima, una donna, al culmine di una serie di condotte vessatorie e intimidatorie, ha deciso di denunciarlo.

Le richieste di denaro avevano cadenza quotidiana, in alcune occasioni arrivavano a 2mila euro. E lei, per paura di ritorsioni, cedeva sempre. Ha dovuto anche vendere una casa di proprietà.

Dopo la querela il Tribunale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, cui hanno dato esecuzione i carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, che lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Uta. L’uomo è accusato di estorsione e maltrattamenti.

(Unioneonline)

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