Le idee sono sul tavolo da anni ma la soluzione per ricongiungere i pezzi di città, La Palma con l'Amsicora, tagliati dall’asse mediano, sembra ancora lontana. Il Puc, il piano urbanistico comunale che l'amministrazione di Cagliari sta condividendo con la città negli incontri di queste settimane, ripropone l'idea della rotatoria. Una proposta che agevola (ma quanto davvero?) soltanto il traffico delle auto. Residenti, comitati di cittadini e associazioni di ciclisti spingono invece per una soluzione (sì, certamente più costosa della rotatoria) che davvero rimette in connessione i due quartieri: un sovrappasso ciclopedonale.

Un’ipotesi che adesso è anche un'idea progettuale dell'università di Cagliari: una soluzione che da tempo aveva individuato il Cirem (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità Università, diretto dal professor Italo Meloni) e che di recente è stata approfondita con tanto di render e video nella tesi di laurea in Architettura di Nicola Miscali.

Si tratta di una struttura completamente illuminata la sera e dotata di servizi e aree relax lungo il percorso che, partendo dalla ciclabile di via Fleming, comincia dentro il piccolo parco all'inizio di via dei Salinieri (dove c'era il bocciodromo, per intendersi), scavalca l'Asse Mediano (davanti all'Amsicora) ed entra accanto all'arginale, fino a spingersi all'interno del quartiere La Palma. Oggi, chiunque dall'Amsicora voglia andare al Quartiere del Sole (o a La Palma) ha solo due alternative: utilizzare l'auto oppure la bici, ma in quest'ultimo caso rischiando di essere travolti in viale Poetto, che rappresenta il percorso obbligatorio per chiunque voglia passare da un quartiere all'altro. A piedi, invece, è impossibile: bisognerebbe, infatti, attraversare l'Asse mediano.

«Il sovrappasso o il sottopasso è l'unica soluzione in grado di garantire la connessione dei quartieri e la sicurezza di pedoni e ciclisti», spiega Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. La discussione è appena cominciata.

