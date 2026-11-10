Cagliari, topi anche al Pacinotti: scuola chiusaLezioni sospese per una settimana fino al 17 novembre
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Sospese dall’11 al 17 novembre le lezioni nella sede di via Liguria del “Pacinotti”. Lo ha deciso il sindaco Zedda con un’ordinanza.
«Per consentire l’esecuzione di un intervento di derattizzazione da parte degli operatori incaricati – si legge in una nota del Comune -, è stata disposta la chiusura temporanea, dall’11 al 17 novembre 2026, della sede di via Liguria del liceo scientifico Antonio Pacinotti».
Il provvedimento, considerato che la derattizzazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche e amministrative all’interno della scuola, è stato adottato con un’ordinanza del primo cittadino.
(Unioneonline/A.D.)