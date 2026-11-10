Si è chiuso con tre condanne e un’assoluzione in abbreviato, più altri 23 rinvii a giudizio, l’udienza preliminare sugli ultras del Cagliari finiti al centro di un’inchiesta della Digos, coordinata dal pm della Dda Danilo Tronci. Ieri mattina il gup del Tribunale, Marco Mascia, ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Marco e Simone Podda (assistiti dall’avvocata Teresa Camoglio), mentre Luigi Piras (difeso dal legale Francesco Iovino) è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. Per lui il pm aveva sollecitato 7 anni e mezzo di carcere, mentre per gli altri due l’accusa aveva sollecitato 3 anni. Assolto da tutto, su richiesta anche del pm, Giuseppe Aresu, difeso dall’avvocato Alberto Pani.

Al termine dell’udienza preliminare il giudice ha rinviato a giudizio Marco Carta, Matteo Cau, Alessio Cogoni, Giacomo Flore, Francesco Fullone, Michele Granella, Alessandro Loi, Davide Melis, Gabriele Mereu, Mattia Mulliri, Andrea Murru, Yuri Musa, Andrea Ortu, Francesco Piga, Luca Serra, Giorgio Siddi, Andrea Sollai, Diego Trillocco, Paolo Vaccargiu, Giuseppe Vervesca, Andrea Zedda, Fabio Mario Zoccheddu e Matteo Zucca. Dieci sono difesi di fiducia dall’avvocata Marcella Cabras, gli altri dai legali Riccardo Floris, Franco Villa, Fernando Vignes, Edoardo Vassallo,Francesco Iovino, Mario Canessa, Marco Usai, Alessandra Suergiu e Fausto Argiolas. Il dibattimento inizierà il 23 marzo 2027.

L’inchiesta era scattata nel luglio 2022, quando la Digos di Cagliari aveva eseguito 33 ordinanze di custodia cautelare: cinque persone in carcere, 13 ai domiciliari. Gli indagati erano una quarantina su circa 300 affiliati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a organizzare aggressioni, agguati e spedizioni punitive contro i tifosi avversari, oltre a reati minori. Già a febbraio 2024 cinque ultras avevano patteggiato 3 anni e 2 mesi: Michele Urru, Matteo Sciarrone, Stefano e Mattia Secci e Manuel Arru, assistiti dagli avvocati Marcella Cabras, Mario Canessa, Herika Dessì e Marco Lisu. Aveva chiuso la sua posizione anche l’ex calciatore rossoblù e della Nazionale Andrea Cossu, indagato per un ruolo marginale (avrebbe regalato magliette al gruppo, aiutandone l’autofinanziamento): difeso dall’avvocato Leonardo Filippi, aveva concordato una multa.

(Unioneonline)

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