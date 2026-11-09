I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 28enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno individuato il giovane che camminava lungo una via del centro e che alla vista della pattuglia ha tentato di dileguarsi. Fermato, è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche alla sua abitazione. E sono così saltati fuori:

una trentina di involucri sigillati contenenti cocaina per un peso di circa un chilo; una decina di grammi di marijuana; vario materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante per oltre 3000 euro in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere di Uta in attesa dei provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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