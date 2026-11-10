C’era tutto il popolo del basket sardo, da nord a sud, senza distinzioni. Diverse centinaia di persone si sono ritrovate nella Basilica di Bonaria, a Cagliari, per dare l’ultimo saluto a Tore Serra, presidente della Federbasket regionale scomparso domenica all’età di 71 anni.

A celebrare la funzione don Andrea, ex cestista e allenatore del Basket Su Planu, la società fondata da Serra alla fine degli anni Ottanta e diventata una seconda famiglia per generazioni di ragazzi. Proprio i suoi giovani atleti erano in prima fila, per un’ultima volta riuniti attorno a lui.

Numerosi i rappresentanti della pallacanestro isolana e nazionale. Tra i presenti Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della Fip, il presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani e una delegazione della Dinamo Sassari, con il vicepresidente Gian Mario Dettori e il direttore generale Jack Devecchi.

Sul feretro era stata deposta la giacca gialla del Brill Cagliari, la squadra con cui Serra aveva vissuto gli anni più importanti della propria carriera, diventando uno dei simboli della pallacanestro sarda.

Il momento più commovente all’uscita dalla Basilica. Ad accompagnare il feretro si è levato il coro che un tempo risuonava dagli spalti del palazzetto di via Rockefeller: «Tore, Tore». Poi sono stati liberati palloncini biancoblù, i colori del Basket Su Planu. Un ultimo saluto al campione, al dirigente e soprattutto a un uomo che ha dedicato tutta la propria vita al basket.

© Riproduzione riservata