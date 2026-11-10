Cagliari, palpeggia una ragazza sul bus: arrestato un algerinoMolestie a una ventenne: giovane accusato di violenza sessuale
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È stato arrestato nella serata di ieri un giovane algerino, accusato di violenza sessuale su una ragazza di 20 anni.
Secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe palpeggiata e molestata a bordo di un bus nella zona di Bonaria.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato e arrestato il giovane, che - in attesa dell’udienza di convalida - è stato trasferito nel carcere di Uta.
L’arrestato non risulterebbe tra gli stranieri ospiti nel centro di accoglienza di Monastir.