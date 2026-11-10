È stato arrestato nella serata di ieri un giovane algerino, accusato di violenza sessuale su una ragazza di 20 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe palpeggiata e molestata a bordo di un bus nella zona di Bonaria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato e arrestato il giovane, che - in attesa dell’udienza di convalida - è stato trasferito nel carcere di Uta.

L’arrestato non risulterebbe tra gli stranieri ospiti nel centro di accoglienza di Monastir.

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