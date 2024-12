Un tratto di strada della 195 Racc, alle porte di Cagliari, è stato momentaneamente chiuso al traffico a seguito di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata. All’altezza del chilometro 1,400 direzione Cagliari, appena prima della curva che costeggia il centro commerciale di Santa Gilla, c’è stato un tamponamento che ha coinvolto un’auto e un camion.

Il traffico è stato deviato prima della curva, sulla rampa in discesa che porta alla rotonda che immette in via Brenta, via Po e via Santa Gilla.

Sul posto, oltre all’Anas, è intervenuta anche la Polizia stradale. Non risultano esserci feriti.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata