Ha forzato la porta d’ingresso e si è introdotto in un bar in via Corelli, a Cagliari, ma è stato sorpreso in flagranza dai carabinieri.

Un 39enne quartese, disoccupato domiciliato a Selargius e già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette la scorsa notte per furto aggravato.

L’arresto è stato possibile grazie alla chiamata al 112 di un passante, che aveva notato movimenti sospetti nei pressi del locale. L’operatore ha dunque coordinato le pattuglie in modo da farle giungere sul posto senza destare l’attenzione del malvivente.

I militari, giunti in pochi istanti, hanno sorpreso l’uomo all’interno del locale mentre rovistava tra gli scaffali. Il ladro non ha opposto resistenza, è stato subito immobilizzato e, dopo le formalità di rito, sottoposto ai domiciliari.

