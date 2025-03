Oltre 13.500 iscritte, numeri da record, e un rinnovato forte impegno sociale. È la nuova edizione della Cagliari SoloWomenRun, la corsa solidale tutta al femminile che si svolgerà domenica 16 marzo con partenza e arrivo alla Fiera. Un fiume rosa, come da tradizione dell'evento che dal 2015 è diventato uno degli appuntamenti più attesi. Con una forte componente di responsabilità sociale che è da sempre uno dei temi più cari all'organizzazione e alle partecipanti.

Video di Virginia Devoto

Il dato ufficiale sarà reso noto solo alla partenza, ma è già vicinissimo il tetto massimo di 15.000 presenze. Fra cui la signora Zaira, centenaria. Un’ulteriore testimonianza di come la SoloWomenRun stia riscuotendo un successo sempre più massiccio. Aggregazione, divertimento e solidarietà sono alcuni dei princìpi chiave della manifestazione. Due i percorsi: quello Open da 5 chilometri, aperto a tutte e con partenza alle 9.30, e quello Challenge lungo il doppio (10) che darà la classifica finale, il cui appuntamento è alle ore 11. Per tutte le runner della competitiva che taglieranno il traguardo sarà consegnata una medaglia: un anno fa vinse Claudia Pinna.

La città di Cagliari sarà riempita di rosa, il colore ufficiale della SoloWomenRun che per quest'anno si arricchisce di un elemento in più: nel kit ufficiale, assegnato a tutte le partecipanti, la maglietta presenta anche il logo dell'evento. Il percorso toccherà la partenza alla Fiera, poi viale Diaz, viale Cimitero, viale Bonaria, viale Regina Margherita, via Manno, largo Carlo Felice, via Sardegna, via dei Mille, via Roma, secondo giro (solo per la Challenge) riprendendo il percorso da viale Cimitero in poi, di nuovo viale Diaz, piazza Marco Polo e il rientro alla Fiera.

Come di consueto, la formula prevede una componente di responsabilità sociale. Associazioni e gruppi, dai mesi scorsi, hanno presentato un progetto che concorrerà - con i proventi della SoloWomenRun - al Charity Goal. È stato permesso anche un crowdfunding, per raccogliere fondi autonomamente. Ma non solo, perché tantissime donne hanno voluto condividere le proprie storie e i propri esempi. E durante la giornata di domenica saranno presenti le Ambassador della corsa (che racconteranno l'evento attraverso i loro smartphone) e le animatrici dell'evento.

In vista della SoloWomenRun, a Cagliari definiti i divieti di transito e sosta per la giornata di domenica in occasione della gara. Dalle 6.30 alle 13 modifiche anche al percorso del Ctm: soppresse, negli orari indicati, tutte le fermate lungo il percorso (Diaz, Cimitero, Bonaria, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice, Roma, Diaz). Le linee 1, 5/11, 6, 7, 8A, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ modificano il loro tragitto. Trenitalia ha aggiunto delle corse straordinarie nella linea Cagliari-San Gavino, coi treni del Regionale aggiunti all'offerta già presente.

