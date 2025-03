Il sold out si avvicina col nuovo record di iscritte: oltre 13500 su un tetto massimo di 15000. Per la SoloWomenRun mancano ormai pochi giorni e restano pochi posti: il via dentro la Fiera di Cagliari sarà domenica mattina dalle 8.30 con la partenza della “Open” non competitiva di 5 km alle 9.30 e della “Challenge” competitiva di 10 km alle 11.

La corsa solidale che ogni anno dal 2015 dona colore e allegria alla città di Cagliari con le caratteristiche magliette rosa delle partecipanti attende donne da tutta l’Isola, associazioni con grandi progetti di beneficienza e gruppi al femminile uniti per celebrare i valori dello sport e della solidarietà.

Quest’anno per la prima volta sarà ai nastri di partenza una centenaria: la signora Zaira, 100 anni appena compiuti per cui è prevista una sorpresa speciale.

