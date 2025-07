Non bene ma neanche tanto male. Il mercato provvisorio di piazza Nazzari viaggia con il freno a mano tirato. La qualità dei prodotti e la professionalità dei boxisti è la stessa di San Benedetto anche se non tutti sembrano apprezzare la nuova sistemazione. La storia non si sposta, ma gli operatori sono riusciti a trasferire il clima, i profumi e gli odori, dell’ex struttura comunale chiusa a marzo per lavori di ristrutturazione. Nemmeno i turisti arrivano come prima: chi cerca su Google “mercato di San Benedetto” trova la scritta “chiuso”. E addio visita.

Il maestrale benedetto si fa sentire in piazza Nazzari. Il vento porta via l’afa ma non un leggero malcontento. «Non va benissimo ma teniamo duro», commenta Marcello Usai, dal bancone della macelleria al box A10. «Qui gli affari rispetto al vecchio mercato di San Benedetto sono calati di almeno il 20 per cento». Le seccature non mancano. «I clienti si lamentano degli ascensori che collegano ai parcheggi: spesso sono fuori uso. Non solo, certi giorni, con il levante, l’odore del pesce è davvero forte». La parola d’ordine è non mollare. «Per fortuna chi ci conosce ci ha seguito perché sa che in questa struttura si trovano le eccellenze».

