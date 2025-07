Domani scade l'ordinanza in vigore dallo scorso 12 giugno, con le modifiche al traffico in viale Bonaria per i lavori della metropolitana leggera. Ma questo non significa che i disagi per chi da tempo attende che uno dei tratti principali di Cagliari sia liberato dai cantieri: tutt'altro. È già pronta la nuova ordinanza, che sarà valida da lunedì sino al 14 settembre con nuove (e diverse) variazioni per la circolazione.

Nel dettaglio, la prosecuzione dei lavori prevede che sia chiusa alla circolazione l'intersezione di viale Bonaria con viale Cimitero. Nel tratto da via Barone Rossi sino alla delimitazione del cantiere (viale Bonaria-viale Cimitero) revocata la corsia riservata, con l'istituzione del doppio senso di circolazione e del limite a 30 km/orari. Nell'intersezione di via Barone Rossi definita la direzione obbligatoria a destra, con conseguente senso vietato.

In via Nuoro, all'intersezione con viale Bonaria, revocata la direzione obbligatoria a sinistra e confermato lo stop. In piazza donatori di sangue, nel varco in uscita su viale Bonaria, lo stop è invece aggiunto (segnale di fermarsi e dare la precedenza), con l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra.

Saranno, in ogni caso, sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni, col posizionamento di adeguata segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi.

