Tutto pronto per la SoloWomenRun 2025, la corsa tutta al femminile giunta alla sua nona edizione, che domenica riempirà le strade di Cagliari con migliaia di partecipanti.

L’evento, organizzato dalla Asd Cagliari Atletica Leggera, è diventato un appuntamento fisso per le runner e le appassionate di sport, promuovendo valori di inclusione e solidarietà.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha disposto una serie di divieti di transito e di sosta che interesseranno diverse zone della città nella giornata di domenica.

Dalle 07:00 alle 13:00, la circolazione sarà sospesa per il tempo necessario al passaggio delle atlete nelle seguenti strade.

Centro storico e Marina: viale Regina Margherita, piazza Costituzione, via Manno, largo Carlo Felice, via Roma, piazza Amendola.

Zona Bonaria e Poetto: viale Diaz (entrambi i sensi di marcia, da via Sonnino a piazza Scopigno), piazza Marco Polo, via Ancona, via Messina, via Caboto, viale Bonaria.

Altre vie coinvolte: via Nuoro, via Sonnino, via XX settembre, piazza Martiri d’Italia, via Mazzini, piazza Yenne, via Sardegna, via Roma (corsie bus).

Gli organizzatori hanno previsto l’impiego di addetti alla viabilità per informare tempestivamente gli automobilisti in transito.

Già dalla sera precedente, sabato 15 marzo alle 18:00, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni punti chiave della città, tra cui viale Diaz, viale Bonaria, viale Regina Margherita, largo Carlo Felice e via Roma (portici). La misura resterà in vigore fino alle 13:00 di domenica 16 marzo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

