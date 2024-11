Singolare incidente questa mattina a Cagliari, nella rotatoria tra via Is Mirrionis, via Campania e via Cadello. Un filobus ha trascinato un Suv che si era immesso nella rotonda portandolo fino alle strisce pedonali della parte alta di via Cadello. Questa la prima ricostruzione, che deve essere confermata dalla polizia locale al lavoro per i rilievi. Non è chiaro chi non abbia rispettato la precedenza. Inevitabili le pesanti ripercussioni per il traffico.

