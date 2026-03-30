Cagliari, si rompe un collettore: via Vesalio chiusa in direzione TerramainiStop alle auto dalle 9 alle 17 fino al primo aprile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Via Vesalio chiude per tre giorni in direzione Terramaini.
Il Comune di Cagliari ha pubblicato un’ordinanza sulla base di una richiesta di Abbanoa, che deve effettuare un intervento di ripristino «funzionale del collettore Q1, attualmente ceduto».
La zona nei giorni scorsi è stata teatro di allagamenti che hanno creato pesanti disagi ai residenti di via Risorgimento.
Il divieto di transito sulla semicarreggiata da via Flavio Gioia verso via Pisano è istituito dalle 9 alle 17 di oggi e così fino al primo aprile.
(Unioneonline)