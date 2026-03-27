Chiusi in casa, con l’acqua che – dopo una mattinata di forti piogge e grandinate fuori stagione – ha raggiunto i portoncini trasformando la strada in un’enorme pozzanghera. «Una situazione davvero esasperante: abbiamo praticamente la fogna in casa. E questo è ancora più grave se si considera che abbiamo chiamato i soccorsi a più riprese e nessuno è arrivato», racconta a Unionesarda.it un residente di via Risorgimento, a Pirri.

Qui, stamattina, la situazione è diventata ingestibile nel giro di poco. «Ha piovuto tutta la mattina e fino alle 13 sembrava tutto tranquillo». Poi l’imprevedibile: l’acqua ha iniziato a non defluire più, la strada ha cambiato “veste” e in poco tempo i residenti si sono ritrovati confinati nelle loro abitazioni, con oltre 30 centimetri d’acqua. Poi, oltre il danno, la beffa: «Sono saltati tre pozzetti, proprio quelli della fogna. Pericolosissimo, perché se ci passa qualcuno anche solo in scooter le conseguenze sono prevedibili e non piacevoli», continua.

Nella segnalazione anche il malcontento per i soccorsi non arrivati. «Dopo aver contattato polizia locale, vigili del fuoco e Comune, intorno alle 15 sono arrivate due pattuglie della municipale che hanno chiuso la strada con le transenne». Tra le preoccupazioni dei residenti, mentre l’acqua inizia lentamente a scendere, restano i pozzetti aperti. «Speriamo che qualcuno li chiuda. Noi non possiamo farlo, ma ci siamo comunque resi disponibili per monitorare la zona e allertare chi passa».

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