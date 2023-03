Manca ancora tanto per il ritorno alla normalità, ma intanto si restringono i confini della zona rossa in via Dettori, a Cagliari. Con un’ordinanza, il Comune ha revocato l’ordine di sgombero per due condomini, quelli più vicini a piazzetta Savoia.

Tornano in aula gli studenti della scuola privata “Boccaccio”, che aveva sede proprio in una delle palazzine evacuate dopo le prime crepe.

Ancora lungo il percorso per le altre strutture: la strada è chiusa da oltre due mesi e il primo intervento, spiega l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, «sarà l'eliminazione della copertura sistemata ai due lati della strada per evitare la caduta di calcinacci. L'eliminazione del "tunnel" consentirà l'accesso di uomini e mezzi per effettuare in sicurezza i primi scavi». Prima di tutto, però, bisognerà aspettare il via libera del perito alle indagini, per risalire alle cause dei cedimenti.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata