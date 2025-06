Il diritto al voto si arrampica con fatica sui gradini della scuola di via Redipuglia a Cagliari, dove domenica le urne per i referendum sono risultate di fatto inaccessibili a molti elettori anziani o con disabilità.

Le sezioni, allestite al primo e al secondo piano dell’istituto, si raggiungono solo tramite una scala interna: l’ascensore è fuori uso, come segnala un cartello scritto a mano affisso all’ingresso.

La situazione ha generato disagi e proteste. Alcuni elettori, scoraggiati, hanno rinunciato a votare e se ne sono andati. Altri, più determinati, hanno affrontato con fatica i gradini, sorretti da accompagnatori o aiutati dalle forze dell’ordine presenti. C’è anche chi ha chiesto l’intervento del presidente di seggio, che si è recato all’ingresso per consentire il voto fuori sezione, come consentito in casi di comprovata difficoltà.

«È assurdo che nessuno abbia pensato a garantire l’accessibilità – lamenta una signora sulla settantina, con visibili problemi di deambulazione – ma è normale che in una scuola l’ascensore non funzioni. Ringrazio comunque la presidente della mia sezione: è stata disponibile e mi ha permesso di votare nell’andito».

Dello stesso avviso il signor Mario, un altro elettore anziano: «Forse sarebbe bastato allestire un seggio volante al piano terra per anziani e disabili. Non è una questione di comodità, ma di diritti».

Nel frattempo, gli agenti della polizia di Stato e locale, insieme al personale dei seggi, hanno fatto il possibile per gestire le difficoltà con spirito di servizio e umanità. Resta però l’amaro in bocca per una situazione che, in pieno 2025, non dovrebbe verificarsi, tanto più in un contesto istituzionale come quello di un’elezione. «Spero che questo non stia accadendo anche in altri seggi», commenta un’anziana elettice, che con ostinazione ha affrontato le scale pur di esprimere il proprio voto.

