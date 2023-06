Risveglio amaro per gli abitanti del quartiere Marina di Cagliari che questa mattina hanno trovato una scritta fascista in piazza Savoia, cuore pulsante del centro abitato. “Fascist Zone”, si legge sul muro – imbrattato con una bomboletta spray nera – che ora fa da “cornice” ai tanti tavolini e locali, meta quotidiana di turisti e cittadini alla ricerca di un momento di relax.

Immediato lo sdegno dei residenti, che si somma ai malumori pregressi per la chiusura di via Dettori e i lavori nel maxi-cantiere di via Roma. Episodi simili non sarebbero però nuovi in città. Risalgono allo scorso maggio gli atti vandalici in piazza Maria Lai, in Castello, dove sono comparse svastiche, croci celtiche, simboli fallici, incitamenti all’odio e insulti transfobici.

L’angolo di città, negli ultimi anni, è diventato luogo di ritrovo per le attività di “Non una di Meno”, l’associazione che si batte contro discriminazioni e violenza di genere.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata