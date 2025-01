Incidente stradale questa sera in pieno centro a Cagliari, fra uno scooter e un'auto, poco prima delle ore 21. A causarlo il centauro che, dopo aver sbattuto addosso a una Volvo, è scappato a piedi pur avendo perso una scarpa.

Stando a una prima ricostruzione, il motociclista in sella al suo scooter ha percorso la corsia riservata a taxi e pullman in via Sonnino (vietata a moto e auto) proveniente da piazza Gramsci. Al semaforo, che sarebbe stato rosso per gli autobus ma verde per chi proveniva da via Alghero, una macchina ha imboccato via Sonnino e la moto si è schiantata contro lo sportello del conducente. Lo scooter ha anche perso del carburante.

Il luogo dell'incidente in via Sonnino a Cagliari, con lo scooter e l'auto coinvolte

All’interno della Volvo un ragazzo, il conducente rimasto illeso, e una ragazza che è rimasta leggermente ferita. Il motociclista ha abbandonato lo scooter e si è allontanato zoppicando, ma è comunque riuscito a fuggire. Chi ha assistito alla scena ha provato a fermarlo, senza riuscirci.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i volontari del 118, con un’ambulanza, per i primi soccorsi. La circolazione prosegue regolarmente, anche se con qualche difficoltà soprattutto per i pullman.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata