Traffico fortemente rallentato lungo l’Asse Mediano a Cagliari a causa di un sinistro che ha coinvolto un’autovettura e uno scooter in direzione Pirri, tra lo svincolo di Genneruxi e viale Marconi.

Nell’impatto è rimasto gravemente ferito l’uomo sullo scooter, un 50enne soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu per gli accertamenti del caso in codice rosso. La dinamica non è chiara, si cerca l’automobilista coinvolto.

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, è stata temporaneamente chiusa una corsia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, andato in forte congestione lungo tutta l’arteria stradale.

Sul posto le forze la polizia municipale per la gestione della viabilità

© Riproduzione riservata