Continuano i disagi legati al servizio idrico per la rottura di una condotta in via dei Salinieri. Stamattina la strada si è allagata, con i tecnici di Abbanoa che sono intervenuti per cercare di riparare il danno. Non senza pochi problemi: La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant'Elia e Poetto lamentano cali di pressione e mancanza totale dell'acqua, con grosse difficoltà per abitazioni e attività. E la rottura era già avvenuta anche un anno fa.

I lavori dovevano finire alle ore 14, ma l'intervento è risultato più complesso del previsto. Si sono resi necessari tempi più lunghi, con Abbanoa che fa sapere come sarà completato in ogni caso nella serata di oggi: il riavvio dell'erogazione è previsto verso le ore 20.

Per evitare eventuali nuove rotture, dopo il guasto improvviso, i tecnici di Abbanoa hanno deciso di sostituire integralmente un tratto della condotta di via dei Salinieri. La lesione sulla tubatura emersa dopo lo scavo ha evidenziato una spaccatura longitudinale che avrebbe potuto ulteriormente ampliarsi. Al posto di effettuare un’ordinaria riparazione con una fascia, si sta procedendo con l’installazione di una nuova tubatura per un tratto di circa 6 metri.

Video di Teresa Piredda

La condotta interessata dalla rottura è una delle principali della città che collega i serbatoi di Monte Urpinu ai quartieri oltre il canale di Terremaini: La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e Poetto. «Le manovre in rete effettuati dai tecnici di Abbanoa», afferma l’azienda, «hanno consentito di evitare un eccessivo abbassamento dei livelli nei serbatoi: eventualità che avrebbe potuto avere riflessi su una zona più estesa della città».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata