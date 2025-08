È stato arrestato in flagranza di reato il 23enne di origine tunisina sorpreso nel pomeriggio di domenica mentre rubava due biciclette a noleggio in piazza Marcello Serra, l’area tra il tribunale e la questura di Cagliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato denunciato poche ore prima come sospetto autore di alcuni furti avvenuti sulla spiaggia del Poetto.

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione che indicava due persone, entrambe di origine straniera, allontanarsi con le biciclette sottratte. Gli agenti della squadra Volanti della polizia sono riusciti a rintracciare uno dei due sospetti in via Sonnino. Il giovane stava pedalando su una bici mentre ne trascinava un’altra al seguito.

Le biciclette, entrambe danneggiate, sono state recuperate e riconsegnate alla società di noleggio. Il 23enne è stato portato negli uffici della questura e arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Lunedì si è tenuta l’udienza per direttissima, durante la quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto il nulla osta per l’espulsione.

Il giovane è stato quindi trasferito al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Macomer, dove verrà avviata la procedura di rimpatrio nel Paese d’origine.

(Unionesarda/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata