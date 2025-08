La condotta si rompe – e non è la prima volta – e via dei Salinieri a Cagliari finisce sott’acqua.

«La strada si è trasformata in un fiume in piena – spiega in un post su Facebook la consigliera comunale di FdI Stefania Loi pubblicando anche un video sui sociale – con auto impantanate, asfalto sollevato, marciapiedi impraticabili».

«Mancava solo qualcuno con la canna da pesca», ironizza Loi. Aggiungendo: «Ma l’aspetto più grave è un altro: quanta acqua stiamo sprecando ogni volta che succede questo? In piena estate, con crisi idrica in corso, è inaccettabile. Ho già segnalato tutto e chiederò risposte chiare: quando verrà risolto definitivamente il problema? Chi risarcisce i danni? Quanto costa, in termini economici e ambientali, ogni rottura? L’acqua è un bene prezioso. Non possiamo permetterci di perderla», conclude Loi.

Già lo scorso anno

, proprio ad agosto, Abbanoa era dovuta intervenire nella stessa via dei Salinieri «dove – spiegava una nota – era stata individuata una rottura di un tratto del diametro di 300 millimetri in ghisa grigia».

