«Il protocollo di intesa siglato oggi stabilisce un cronoprogramma di interventi e iniziative con l’obiettivo, a 18 mesi di distanza dalle elezioni, di entrare finalmente in un percorso che noi ci auguriamo possa essere di avvio a soluzione dei tanti problemi della sanità».

Il segretario generale della Cgil Fausto Durante commenta così l’intesa raggiunta oggi con la presidente della Regione, Alessandra Todde e l’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi.

«Per noi si tratta di un punto di partenza - prosegue Durante - ovviamente monitoreremo gli esiti del percorso, pronti a intraprendere tutte le iniziative necessarie qualora i risultati non dovessero arrivare».

Il sindacato spera che vengano affrontate e risolte al più presto le criticità del sistema sanitario, sia nell’emergenza che in prospettiva: liste di attesa, pronto soccorso che scoppiano, carenza di medici e operatori sanitari, pazienti che devono rinunciare alle cure o andare fuori dall’Isola per trovare risposte che qui non vengono garantite.

(Unioneonline/Fr.Me.)

