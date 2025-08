Arresto a Cagliari per un ventinovenne, residente nel capoluogo, per tentata estorsione. Come segnalato dai carabinieri, aveva rubato un telefono cellulare e chiesto soldi per restituirlo.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, con l'intervento dei militari del Radiomobile di Cagliari. L'arrestato avrebbe contattato un minorenne, chiedendogli del denaro in cambio della restituzione del cellulare che gli era stato sottratto poco prima.

Dopo la richiesta, il padre della giovane vittima ha avvisato i carabinieri: sono stati loro a intervenire, bloccando il ladro mentre cercava di ottenere i soldi.

